Как не попасть в ДТП в плохих погодных условиях?

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-06T17:44:01+03:00

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Перепад погод вновь обеспечил водителям полосу препятствий на дорогах города. Мокрый снег, его налипание, гололед — не самые благоприятные условия для автомобилистов. ГИБДД Кировской области напоминает о принципах безопасной езды в таких погодных условиях.

Сцепление шин с дорожным покрытием ухудшается, и из-за этого увеличивается тормозной путь машины. Автоинспекторы рекомендуют водителям снижать скорость заранее, учитывая при этом обстановку, светофоры и дорожные знаки.

Не стоит тормозить и отпускать газ на повороте, иначе машину может занести, особенно на высокой скорости. Также не следует полностью полагаться на антиблокировочные системы тормозов, системы стабилизации и курсовой устойчивости машины. Помните, что это лишь страховка, и надеяться на нее на все сто процентов не стоит. Как правило, индикаторы этих систем срабатывают, если водитель уже что-то делает не так. АБС нужна, чтобы миновать препятствие при экстренном торможении, а также помогает при заносах. Тормозной путь при ее срабатывании не сокращается.

ГИБДД Кировской области напоминает: соблюдение ПДД и аккуратность на дороге, особенно зимой — залог вашей безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU