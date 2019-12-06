Медосвидетельствования не проводились: Кировская прокуратура проверила работу автоперевозчика

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-06T15:42:56+03:00

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Прокуратура Октябрьского района города Киров нашла нарушения в деятельности одного из городских автоперевозчиков. Компания занималась коммерческими перевозками людей. Поводом для проверки прокуратуры стало увеличение количества аварий в осенне-зимний в регионе. Во многих из них пострадали люди.

Как оказалось, компания не проводит медицинские освидетельствования своих водителей перед рейсами и после них. Это является грубым нарушением федерального закона «О безопасности дорожного движения» и ряде других нормативно-правовых актов. Если водители не проходят перед рейсами медосмотр, то на дорогах повышается опасность возникновения аварий с участием пассажирского транспорта. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Прокуратуры Кировской области.

Предприятие-нарушитель начало исправлять недостатки под надзором прокуратуры. Решается вопрос об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU