2019-12-06T14:45:00+03:00
Общество

Кировчанин получил семь месяцев исправительных работ за оскорбления

Будучи пьяным, мужчина обматерил сотрудника полиции
Анастасия РОМАНОВА
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За оскорбление сотрудника полиции мужчина получил семь месяцев исправительных работ.За оскорбление сотрудника полиции мужчина получил семь месяцев исправительных работ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове мужчина за оскорбление сотрудника полиции получил 7 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова.

Начиналось все достаточно прозаично. Пьяный мужчина, стоя у магазина на улице Профсоюзной, кричал, размахивал руками и материл весь мир. К кировчанину подошел сотрудник полиции и выдвинул вполне логичное требование прекратить нарушение общественного порядка. Мужчина не растерялся и обматерил уже полицейского.

За свою несдержанность кировчанин придется семь месяцев трудиться на исправительных работах. Кроме того, 10% его зарплаты будут удерживаться в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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