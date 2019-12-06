Кировчанин получил семь месяцев исправительных работ за оскорбления
В Кирове мужчина за оскорбление сотрудника полиции получил 7 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова.
Начиналось все достаточно прозаично. Пьяный мужчина, стоя у магазина на улице Профсоюзной, кричал, размахивал руками и материл весь мир. К кировчанину подошел сотрудник полиции и выдвинул вполне логичное требование прекратить нарушение общественного порядка. Мужчина не растерялся и обматерил уже полицейского.
За свою несдержанность кировчанин придется семь месяцев трудиться на исправительных работах. Кроме того, 10% его зарплаты будут удерживаться в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU