2019-12-06T14:41:33+03:00
Происшествия

В Кирове вынесли приговор молодым «закладчикам»

Преступники получили по 7 и 6 лет за торговлю наркотиками
Анастасия РОМАНОВА
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Молодые люди собирались распространять наркотики путем "закладок".Молодые люди собирались распространять наркотики путем "закладок".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове вынесли приговор 25-летнему астраханцу и 26-летней кировчанке, торговавшим наркотиками и распространявшим их через «тайники-закладки». Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В феврале 2019 года молодые люди договорились в Интернете о нелегальном способе заработка, и приобрели в Кирове у неизвестного сбытчика оптовую партию наркотиков. Распространять смерть они планировали путем «закладок». Через месяц, в марте, их задержала полиция при попытке оставить «товар» в тайнике.

Суд признал молодых людей виновными. Астраханец получил 7 лет колонии строгого режима, кировчанка - 6 лет колонии общего режима как соучастница. Девушка пыталась обжаловать приговор. У осужденной есть трехлетний сын, и она просила у суда отсрочки до того, как ребенку исполнится 14 лет. Однако жалобу преступницы отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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