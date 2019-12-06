2019-12-06T15:10:26+03:00
Общество

С плывущей по Вятке льдины сняли мужчину

Кировчанин отделался легким испугом
Александр МАКАРОВ
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Мужчина смело ходил по льдине. Фото: vk.com/zlo43Мужчина смело ходил по льдине. Фото: vk.com/zlo43
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5 декабря, в 22.30 спасатели получили сообщение о том, что на одной из дрейфующих по Вятке льдин находится человек. Очевидцы позвонили в полицию, те оперативно передали информацию медикам и спасателям. Как рассказали в управлении гражданской защиты, бригада ГИМС на моторной лодке сразу же направилась к пострадавшему, несмотря на опасность столкновения с льдинами.

Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи. К счастью, он отделался легким испугом, госпитализация не потребовалась.

ВАЖНО

Управление гражданской защиты напоминает кировчанам, что в плюсовые температуры выходить на лед опасно. Безопасной для человека считается толщина ледяного покрова не менее десяти сантиметров.

Надежность льда можно определить «на глаз»: прочный имеет цвет с голубым или зеленоватым оттенком. Ледяной покров с оттенками серого или желтого цвета наиболее опасен: он может обрушиться «беззвучно», без потрескивания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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