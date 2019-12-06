От неаккуратной уборки снега пострадал указатель на «театралке»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-06T15:59:35+03:00

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6 декабря в группе ВК «Строим Киров» появились фотография сбитого указательного столба. Знак показывал местные кировские достопримечательности. «Виноватой» оказалась снегоочистительная машина. Видимо, водитель не заметил впереди указатель.

Несмотря на это, кировчане высказались на счет снегоуборочных мероприятий в городе.

- Если говорить объективно, то в этом году намного лучше чистят снег, особенно тротуары, - пишет в комментариях Артем Реньгач. - Может, где-то есть «косяки», но улучшения работы налицо.

5 - 6 декабря улицы города убирали 75 единиц техники и 95 человек. Снег вывозили с улиц Ленина, Воровского, Карла Маркса, путепровода в Чистые пруды. На специальные полигоны, как отчитались в администрации, подрядчики вывезли около 3200 кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU