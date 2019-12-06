Кировчанин получил три года за кражу пяти бутылок алкоголя и бензопилы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-06T12:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове рецидивист-сомелье получил три года колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова.

В сентябре текущего года кировчанин похитил из дома знакомого вещи на общую сумму 15500 рублей. Мужчина вынес бутылку коньяка, три бутылки вина и бутылку водки. Спрятав награбленное в рюкзак, он уже собирался уходить из чужого дома, когда приметил бензопилу и триммер. Их преступник также прихватил с собой. Видимо, он оказался ценителем не только хорошего алкоголя, но и хорошей техники. После этого мужчина скрылся. Как он планировал сделать это незаметно, будучи нагруженным звенящими бутылками и тяжелой техникой, осталось загадкой.

В суде «сомелье» признал свою вину и раскаивался в содеянном. Как выяснилось, мужчина прежде уже совершал подобные преступления, к тому же имел за плечами опасный рецидив, что стало отягчающим обстоятельством.

Любители выпить и не платить за это все чаще попадают в поле зрения полиции. Напоминаем, что в конце ноября в Кирове поймали «коньячного вора».

ИСТОЧНИК KP.RU