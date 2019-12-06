В Кирове задержали мошенника, расплатившегося фальшивыми деньгами

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-06T10:41:36+03:00

Продавщица не сразу заметила, что пятитысячная купюра была ненастоящей

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Мужчина расплатился в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Об этом сообщает управление Росгвардии Кировской области.

30 ноября из продуктового магазина на Грибоедова поступил сигнал тревоги. Продавщица рассказала прибывшему наряду, что некий молодой человек расплатился в магазине пятитысячной купюрой, забрал сдачу и ушел. Уже после его ухода продавщица заметила, что купюра была фальшивой, из «Банка приколов».

Через 20 минут на улице Красина задержали молодого человека, похожего по приметам, описанным продавщицей. Женщина опознала его. Злоумышленник, 27-летний кировчанин, был передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU