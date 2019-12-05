Водоснабжение в Безбожнике восстановлено

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-05T18:08:32+03:00

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5 декабря в поселке Безбожник Мурашинского района восстановили холодное водоснабжение. Работы по устранению дефекта на сетях начали 4 декабря по поручению губернатора Игоря Васильева.

Напомним, что 2 декабря состоялась «прямая линия» губернатора Кировской области Игоря Васильева, в ходе которой в студию дозвонилась 67-летняя жительница поселка Безбожник Раиса Багно. Она рассказала главе региона, что уже 17 дней в девяти домах на улице Почтовой населенного пункта отсутствует холодное водоснабжение. Игорь Васильев поручил профильным органам исполнительной власти решить проблему незамедлительно.

Заместитель председателя правительства Александр Царегородцев совместно со специалистами министерства энергетики и ЖКХ провели в Безбожнике оперативное совещание. Администрация района сообщила зампреду, что водоснабжения нет из-за дефекта на сетях. Для устранения аварии Мурашинский фанерный завод предоставил экскаватор.

В течение нескольких часов установили место дефекта, затем закупили и доставили на место материалы для ликвидации аварии. Во второй половине дня 5 декабря аварию устранили.

- Я благодарна губернатору, что на нашу проблему оперативно отреагировали. В поселке, конечно, есть скважина, но на нашей улице проживают в основном пожилые люди, и им непросто ходить за водой с ведрами, - сказала Раиса Багно.

Планируется, что изношенные сети в Безбожнике удастся заменить в рамках федерального проекта «Чистая вода». Работы запланированы на 2023 год, но если администрация района оперативно подготовит проектно-сметную документацию, то ремонт сетей, возможно, пройдет раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU