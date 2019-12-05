2019-12-05T18:00:16+03:00
Общество

Для украшения Театралки лед закупят в Тюмени

Его используют для обустройства лабиринта
Александр МАКАРОВ
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Рабочие монтируют главную елку области. Фото: admkirov.ruРабочие монтируют главную елку области. Фото: admkirov.ru
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Первую партию ледяных блоков рабочие ожидают завтра, 6 декабря. Лед привезут из Тюмени, где на одном из озер «выращивается» чистый и прозрачный материал.

На главной площади города начались масштабные работы по подготовке к празднику. Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, в среду подрядчик приступил к монтажу елки. Сегодня, 5 декабря рабочие начали установку деревянной горки и основание для фигур Деда Мороза со Снегурочкой.

Напомним, темой новогоднего украшения Театралки стала «Веселая ярмарка». Все работы по монтажу горок, ледяных фигур и заливке катков выполнятся до 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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