Для украшения Театралки лед закупят в Тюмени

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-05T18:00:16+03:00

Его используют для обустройства лабиринта

Изменить размер текста: A A

Первую партию ледяных блоков рабочие ожидают завтра, 6 декабря. Лед привезут из Тюмени, где на одном из озер «выращивается» чистый и прозрачный материал.

На главной площади города начались масштабные работы по подготовке к празднику. Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, в среду подрядчик приступил к монтажу елки. Сегодня, 5 декабря рабочие начали установку деревянной горки и основание для фигур Деда Мороза со Снегурочкой.

Напомним, темой новогоднего украшения Театралки стала «Веселая ярмарка». Все работы по монтажу горок, ледяных фигур и заливке катков выполнятся до 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU