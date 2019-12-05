«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019»
Победительницей стала Елена Анисимова
Фото: предоставлено организаторами конкурса
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Редакция «Комсомольской правды» в Кирове подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019». Поздравляем Елену Анисимову, представляющую Центр диагностики и лечения «Лайт».
За девушку проголосовали 492 человека! Именно она получит дополнительный балл при подсчетов голосов в финале и сертификат на маникюр от OlgaGlaz.
Напомним, что мероприятие пройдет 6 декабря в 18.00 в ДК «Родина». За звание «Мисс здравоохранения-2019» поборются восемь прекрасных девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU