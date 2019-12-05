«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-05T17:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019». Поздравляем Елену Анисимову, представляющую Центр диагностики и лечения «Лайт».

За девушку проголосовали 492 человека! Именно она получит дополнительный балл при подсчетов голосов в финале и сертификат на маникюр от OlgaGlaz.

Напомним, что мероприятие пройдет 6 декабря в 18.00 в ДК «Родина». За звание «Мисс здравоохранения-2019» поборются восемь прекрасных девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU