2019-12-05T17:10:21+03:00
Фотоконкурсы

«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019»

Победительницей стала Елена Анисимова
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Фото: предоставлено организаторами конкурсаФото: предоставлено организаторами конкурса
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Редакция «Комсомольской правды» в Кирове подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019». Поздравляем Елену Анисимову, представляющую Центр диагностики и лечения «Лайт».

За девушку проголосовали 492 человека! Именно она получит дополнительный балл при подсчетов голосов в финале и сертификат на маникюр от OlgaGlaz.

Напомним, что мероприятие пройдет 6 декабря в 18.00 в ДК «Родина». За звание «Мисс здравоохранения-2019» поборются восемь прекрасных девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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