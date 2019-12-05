Борис Гребенщиков выступит с концертом в Вятской филармонии

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-05T17:04:01+03:00

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«Беспечный русский бродяга» побывал в Петербурге и Москве, немного заплутал «по пути из Калинина в Тверь», навестил «по дороге в Дамаск» Кострому, Рязань и Архангельск и теперь движется в сторону Вятки. В «географии» песен группы «Аквариум» и в сердце ее лидера Бориса Гребенщикова наш город занимает особенное место и всегда называется именно так, «старорежимно», как это было до революции. О беззаветной любви БГ к избам патриархальной Вятки, уютные огоньки которых он чудесным образом разглядел под глубокими залежами снега и крошащимся асфальтовым панцирем современного Кирова, спето и сказано немало. Любовь эта крепка и взаимна - вятчане каждый год ждут концерта «Аквариума» словно дети, трепетно считающие дни до наступления Рождества. Старые, проверенные временем хиты, а также новые песни (в нынешнем году ожидается, что БГ привезет 15 новых вещей из свежего альбома) это то, что необходимо как глоток воздуха, то, что делает наш тревожный и пасмурный мир чуть-чуть светлей.

Доподлинно неизвестно, имеется ли близ нашего Трифонова монастыря то ли волшебный портал, то ли подземный ход в Сан-Франциско, город-антипод Вятки из той самой песни «Аквариума». О теоретической возможности такого перехода как-то поведал журналистам сам Борис Борисович в одном из своих блестящих интервью. Бежать и проверять наличие этого портала в указанном месте, пожалуй, не стоит, памятуя о том, что рок-н-ролл и искусство мистификации испокон веков шествуют бок о бок. Но БГ как никто другой прекрасно осведомлен о том, что там, где начинается магия слова и музыки любые границы между душами, городами и континентами оказываются прозрачными и весьма условными. Это состояние «волшебного, магического путешествия» среди миров легко ощутить, оказавшись на концерте «Аквариума».

Музыкант, поэт, философ, мудрец, один из отцов-основателей отечественного рок-н-ролла… О Борисе Гребенщикове можно говорить бесконечно долго, либо (в духе почитаемых им даосов) не говорить вовсе: ведь «говорящий не знает, а знающий не говорит». Нужно лишь обозначить точное время и точные координаты. Для тех, кто до дыр зачитывал «Письма капитана Воронина», терпеливо проживая смутное и странное лихолетье «Времени N» в ожидании «Изумрудно-ясных дней» 14 декабря в 19.00 снова наступает долгожданный «День радости». В Вятской филармонии выступит Борис Гребенщиков с группой «Аквариум». И, как справедливо заметил классик, - это правильно. На этом построен мир.

Где: Вятская филармония

Когда: 14 декабря, 19.00

Стоимость билета: 1500-4000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU