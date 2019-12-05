2019-12-05T16:19:35+03:00
Происшествия

В Кировской области трое человек погибли в ДТП

Автомобили столкнулись «лоб в лоб»
Александр МАКАРОВ
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/gibdd43На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/gibdd43
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По информации пресс-центра УМВД по Кировской области в Тужинском районе, произошло «лобовое» столкновение автомобилей «ВАЗ 2112» и «Лада Приора». ДТП случилось на 197 километре федеральной трассы «Вятка».

В ГИБДД уточнили: в результате аварии три человека погибли. Еще трое получили различные травмы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце октября произошло смертельное ДТП в Нолинском районе. У деревни Перевоз микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибло четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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