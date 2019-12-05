В Кировской области трое человек погибли в ДТП

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-05T16:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации пресс-центра УМВД по Кировской области в Тужинском районе, произошло «лобовое» столкновение автомобилей «ВАЗ 2112» и «Лада Приора». ДТП случилось на 197 километре федеральной трассы «Вятка».

В ГИБДД уточнили: в результате аварии три человека погибли. Еще трое получили различные травмы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце октября произошло смертельное ДТП в Нолинском районе. У деревни Перевоз микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибло четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU