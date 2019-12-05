Дождь со снегом и сильный ветер: на 6 декабря в Кирове объявлено метеопредупреждение
Нас ожидает очередной перепад температур со всеми последствиями
Завтра ожидается снег с дождем и сильные порывы ветра. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Погода выкидывает очередной фортель: МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение. На завтрашний день, 6 декабря, ожидается температура до +3 градусов, мокрый снег и дождь. Местами будет метель, гололед и налипание мокрого снега. Остерегайтесь сильного ветра — прогнозируются порывы до 18 м/с.
Напоминаем вам, что в такую погоду рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и дорогах. При сильных порывах ветра держитесь подальше от деревьев и легких построек.
ИСТОЧНИК KP.RU