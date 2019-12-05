Дождь со снегом и сильный ветер: на 6 декабря в Кирове объявлено метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-05T15:14:39+03:00

Нас ожидает очередной перепад температур со всеми последствиями

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Погода выкидывает очередной фортель: МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение. На завтрашний день, 6 декабря, ожидается температура до +3 градусов, мокрый снег и дождь. Местами будет метель, гололед и налипание мокрого снега. Остерегайтесь сильного ветра — прогнозируются порывы до 18 м/с.

Напоминаем вам, что в такую погоду рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и дорогах. При сильных порывах ветра держитесь подальше от деревьев и легких построек.

ИСТОЧНИК KP.RU