2019-12-05T15:09:48+03:00
Происшествия

Кировчанку «развели» при покупке щенка корги

Она потеряла семь тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Женщина не получила своего щенка коргиЖенщина не получила своего щенка коргиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители города снова страдают от мошенников в сети. На днях к полицейским обратилась женщина, которая лишилась своих денег желая купить породистого щенка.

По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, женщина нашла продавца на сайте бесплатных объявлений. Обсуждая сделку, мошенник потребовал предоплату в размере семи тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела ему деньги. После чего мнимый «продавец» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Мошенничество».

ВАЖНО

Полиция напоминает кировчанам, что не следует переводить деньги незнакомцам. Не спешите оплачивать товар до того, как вы его увидите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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