Группа «Ария» презентует свой новый альбом в Кирове

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-05T14:36:58+03:00

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«Красный металлист» - не только наименование металлургического предприятия, но, в каком-то смысле, и состояние души, понятное ветеранам тяжелого рока, прошедшим огонь, воду и медные трубы советской действительности. Хэви-металл, со всей его агрессивно-шипастой мрачной атрибутикой, кожаными куртками и тяжелыми рифами электрогитар когда-то считался явлением не просто идеологически чуждым, а противоположным «развитому социализму» от слова «совсем».

Аналогов тамошней «Стальной девы» или «Judas Priest» на советской почве как-то не предвиделось, то ли ввиду иной культурной ментальности, то ли из-за определенной корявости изделий отечественного музпрома, породившей серию анекдотов о Чаке Норрисе и электрогитаре «Урал», той самой, которая до сих пор наводит ужас на молодое поколение отечественных рокеров и металлистов. Но времена менялись, цензурные ограничения всесильных худсоветов уходили в прошлое, инструменты и аппарат постепенно переставали быть дефицитом, в общем, спрос на модный тогда «тяжмет» породил «наш ответ Чемберлену» - группу «Ария».

Эта команда стала одной из самых известных рок-групп СССР и России, успех которой повлиял на развитие жанра «тяжелой» музыки в нашей стране. «Ария», возникшая в начале 80-х годов прошлого века, пережила множество ротаций в составе, породила целое семейство «арийских» сайд-проектов («Мастер», «Кипелов», «Маврин», «Артерия», группа Артура Беркута) и до сих пор неустанно «кует металл». «Проклятье морей» - так называется новый, 13-й по счету альбом «героев асфальта». Эта программа будет представлена кировским поклонникам жанра «heavy metal» 11 декабря в клубе «Gaudi».

Где: Клуб «Gaudi»

Когда: 11 декабря, 19.00

Стоимость билета: 1300-1700 рублей.

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU