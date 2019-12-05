В Свечинском районе ученики не ходят в школу из-за низкой температуры в классах
В селе Юма опустели классы местной школы. Как сообщает ГТРК «Вятка», учителя вынуждены заниматься с ребятами дистанционно. Виной тому не вспышка ОРВИ: в кабинетах очень холодно. Температура не поднимается выше 13 градусов, поэтому занятия временно прекратили.
- В классах всегда у нас было очень тепло, ребята учились в легкой одежде. - Делится директор школы Лидия Голохвастова. - Но в этом году случился форс-мажор.
Проблема возникла из-за неисправности старенькой котельной, которая отапливает не только школу, но и Дом Культуры с детсадом. Резервный котел, работающий вместо основного, не дает нужного количества тепла. Чтобы здания не промерзли, местный кочегар поддерживает минимальную температуру.
Родители школьников обращались к главе администрации Свечинского района и писали в департамент образования Кировской области. По их словам никакого улучшения так и не произошло. Но о ситуации в Юме власти района знают и делают все возможное для решения проблемы.
Галина Гоголева, замглавы администрации Свечинского района, отмечает, что теплосети в исправном состоянии и регулярно обследуются. После установки нового котла, прорывов быть не должно.
Заменить котел на более мощный планируется до конца года, чтобы тепло вернулось в школу до наступления сильных морозов.
ИСТОЧНИК KP.RU