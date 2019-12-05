В Кирово-Чепецке бывшему учителю дали полтора года условно за избиение подростков

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-05T11:41:22+03:00

Бывший учитель избивал подростков даже за то, что они остались в классе на перемене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор бывшему учителю одной из кирово-чепецких школ, который избивал своих учеников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Кировской области.

В период с 2018 года по апрель 2019 учитель труда одной из школ Кирово-Чепецка систематически избивал двоих своих учеников — 13-летних подростков. Происходило все на глазах у других учащихся. В ход шли различные предметы — указка, шланг, металлический прут. По словам школьников, учитель мог избить их за опоздание на урок или даже за то, что они остались в классе на время перемены.

Суд приговорил бывшего учителя к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такое же время. Помимо этого, чепчанин два года не сможет работать с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU