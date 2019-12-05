В Кирове обсудили важнейшие проблемы экологии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-05T11:25:20+03:00

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Со 2 по 5 декабря в Кирове прошел I Всероссийский форум «Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления». Мероприятие, посвященное проблемам уничтожения, обработки и обезвреживания коммунальных и промышленных отходов, посетили представители самых разных отраслей почти со всей России и даже из-за границы.

На форуме присутствовали представители Минприроды России, Минпромторга России, члены ФГУП «РосРАО», «Росатом», члены Общественной палаты Кировской области, руководители предприятий, ученые. Участники обсудили проблему утилизации, обработки и обезвреживания отходов промышленности. Особое внимание уделили опасным отходам, которые будут уничтожаться на объекте «Марадыковский» и еще трех подобных предприятиях после их перепрофилирования.

3 декабря состоялось пленарное заседание форума, на котором его участники обсудили уровень загрязнения окружающей среды в России, возможности применения вторичных ресурсов после уничтожения и обезвреживания отходов и возможность управления ими.

Как рассказал первый зам. генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, базовая инфраструктура для утилизации отходов I и II классов уже создана. Четыре бывших объекта по уничтожению химоружия - готовые, живые предприятия, на которых возможно в короткие сроки заменить все необходимое.

- Задача амбициозная - в 2023 году закончить перепрофилирование объектов, чтобы в 2024 начать утилизацию отходов, - прокомментировал Максим Корольков. - В 2020 году проведут все предусмотренные законом процедуры, необходимые экспертизы и общественное слушание. С 2021 по 2023 годы будут устанавливать необходимое оборудование, нанимать персонал и открывать производство.

Также первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов «РосРАО» сообщил, что есть возможность перерабатывать на объекте и отходы, которые образуются на территории Кировской области. Это позволит улучшить экологическую обстановку в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU