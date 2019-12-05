Новый детсад получил «пять с плюсом» от кировских мам

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-05T11:04:11+03:00

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Глава города Елена Ковалева побывала в одном из пяти новых детских садов, построенных в областном центре в 2019 году.

Детсад в районе ЖК «Метроград» сдали в эксплуатацию 22 ноября. Застройщик приложил все усилия, чтобы дом для малышей стал настоящим украшением микрорайона.

Для этого в типовой проект внесли изменения, которые сделали детсад «Счастье» поистине уникальным. Так, на прилегающей территории предусмотрены не только «именные» прогулочные площадки для каждой группы, но и общее пространство, где ребята смогут вместе играть и общаться, водить хоровод вокруг живой елки

Фото: duma.mo-kirov.ru

- Символом детсада мы выбрали птицу счастья, поэтому все группы называются соответственно: «Соловушки», «Жаворонки», «Ласточки», «Совята», «Цыплята», «Пеночки», - рассказал руководитель проекта Сергей Пестов.

Елена Ковалева отметила: в детском саду созданы прекрасные условия для воспитания и развития детей. Она обратила внимание на просторные групповые и спальные помещения, музыкальный и физкультурный залы, плавательный бассейн. Кабинеты психолога и логопеда, а также кабинет дополнительного образования оснащены сенсорным и мультимедийным оборудованием. В этом детсаду есть еще и комната для изучения правил дорожного движения. В ней разместились не только «зебра» и дорожные знаки, но и светофор, который «разговаривает» - читает стихи и поет песенки.

Фото: duma.mo-kirov.ru

В детском саду побывали также мамы будущих воспитанников, а также сами малыши. Кировчанки единогласно оценили новый детсад «на пять с плюсом».

ИСТОЧНИК KP.RU