Что ждет объект «Марадыковский»?

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-05T16:15:29+03:00

Этот вопрос давно будоражит область, и на него наконец есть ответ

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2 декабря, в рамках I Всероссийского форума «Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления» состоялся пресс-тур для кировских и федеральных СМИ в поселок Мирный, на объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский». Во время пресс-тура журналистам рассказали, что же все-таки станет с объектом и как это затронет жизнь населения поселка и области?

После завершения уничтожения химического оружия объекты, которые были задействованы в этом процессе, остались не у дел. В соответствии с поручением Президента РФ эти предприятия решили вовлечь в хозяйственный оборот для разных отраслей промышленности. «Марадыковский» стал одним из них. Здесь создадут производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса. Сейчас объект готовят к передаче ФГУП «РосРАО».

Заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Антон Судаков пояснил, почему было принято такое решение для четырех объектов в стране.

– На объектах уничтожения химоружия уже создана и показала себя в действии уникальная инфраструктура с многоуровневой системой безопасности. Кроме того, здесь работают профессиональные кадры. За весь период работы предприятия не было ни одного случая негативного воздействия ни на человека, ни на окружающую среду. Это все подтверждается различными методами контроля со стороны лабораторий - как объектных, так и надзорных.

Руководитель офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» ФГУП «РосРАО» Кирилл Шелученко рассказал о технологиях, которые будут применяться, и почему они абсолютно безопасны.

- Основная сложность состоит в том, чтобы применить технологии в современном техническом исполнении, - подчеркнул руководитель проектного офиса. - Нам необходимо исключить возможность любого попадания вредных веществ в окружающую среду.

Кроме того, Кирилл Шелученко ответил на самый важный вопрос: радиоактивных отходов у нас не будет.

На форуме присутствовали и представители общественности, которая, как известно, довольно неоднозначно отнеслась к идее превратить «Марадыковский» в объект по уничтожению опасных отходов. Что думает об этой идее население, рассказал руководитель эколого-правового центра «Беллона» и по совместительству руководитель комиссии по экологии общественного совета «Росатома» Александр Никитин:

- Мы находимся между федеральным оператором и общественностью, которая на его действия реагирует. Реакция не всегда однозначна, и мы должны изучать ее и принимать меры, чтобы никакой напряженности не возникало.

По мнению комиссии по экологии «РосРАО», никаких поводов для опасений у населения нет. Несмотря на то, что федеральный оператор по обращению с отходами I и II класса и создан на базе «РосРАО», к самим радиоактивным отходам он не имеет никакого отношения. И ввозиться они, как уже было упомянуто, не будут.

- Мы хотим построить работу на опыте, который у нас уже есть, - прокомментировал руководитель комиссии по экологии. - На предприятиях будут выполняться работы по уровню потенциальной опасности на порядок ниже, чем работа с радиоактивными отходами. И если персонал и оборудование будут работать надлежащим образом, они смогут обеспечить безопасность этих работ.

- Иногда приходится успокаивать население - не до всех доносилась правдивая информация, - рассказала руководитель общественной приемной ФГУП «РосРАО» в п. Мирном Светлана Палешева. - Нас часто спрашивают: не пострадает ли природа? И мы отвечаем: на момент работы объекта здесь все было хорошо, будет и впредь. Мы рассказываем про технологии, которые будут использоваться, про оборудование. Люди, которые уже отработали на объекте, все грамотные и понимают, что до них хотят донести. Кто-то и дальше намеревается трудиться на «Марадыковском», кто-то хочет, чтобы трудились его потомки, чтобы объект работал и развивался.

ИСТОЧНИК KP.RU