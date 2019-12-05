В одной из школ города введен карантин
С 5 декабря прекратились занятия в школе № 52. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Поводом для временного закрытия называют вспышку ОРВИ: заболело 20 процентов учеников. Поэтому с 5 по 11 декабря занятия в школе прекращены.
Департамент образования уточняет, что уроки будут проводиться дистанционно, через сайт и электронный журнал, а педагоги продолжат работать в обычном режиме.
Также Роспотребнадзор по Кировской области сообщает: в регионе растет количество случаев ОРВИ. На прошедшей неделе число заболевших достигло 7785 человек, из них больше половины – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU