В одной из школ города введен карантин

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-05T14:24:38+03:00

В школе на шесть дней опустели классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занятия приостановлены на шесть дней

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С 5 декабря прекратились занятия в школе № 52. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поводом для временного закрытия называют вспышку ОРВИ: заболело 20 процентов учеников. Поэтому с 5 по 11 декабря занятия в школе прекращены.

Департамент образования уточняет, что уроки будут проводиться дистанционно, через сайт и электронный журнал, а педагоги продолжат работать в обычном режиме.

Также Роспотребнадзор по Кировской области сообщает: в регионе растет количество случаев ОРВИ. На прошедшей неделе число заболевших достигло 7785 человек, из них больше половины – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU