Портрет безработного кировчанина: какой он?

4 Дек. 18:15 2019-12-04T18:15:19+03:00

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Специалисты из Кировстата провели специальное исследование и составили примерный портрет безработного кировчанина. Его средний возраст составляет 37 лет, при этом он обязательно имеет либо среднее профессиональное, либо высшее образование.

По данным Кировстата, в среднем поиски работы у кировчан занимают три месяца. Но у мужчин все равно уходит больше времени на поиски, нежели у женщин. Самым эффективным способом трудоустройства исследователи назвали обращение к родственникам и друзьям. Интернет-сайты также у кировчан пользуются спросом, но по большей части – у молодежи. На удивление, прямое обращение к работодателю оказалось не в приоритете у не занятых.

В течение последних девяти месяцев число работающих в области примерно 635 тысяч. От общего числа занятых лишь 6% людей работают в двух или более местах. В то же время 31,1 тыс. человек не были трудоустроены. Таким образом, процент безработицы в этот период составлял примерно 4,9%. Среди молодежи он тоже достаточно высок, каждый четвертый безработный младше 25 лет.

Также стало известно, что наибольшей популярностью среди жителей Кировской области пользуются сфера обслуживания, обрабатывающее производство и торговля. На последнем месте среди всех видов экономической деятельности разместились страхование, операции с недвижимым имуществом, а также работа с отходами и загрязнением.

ИСТОЧНИК KP.RU