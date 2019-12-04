На реке Немде образовался ледяной диск

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-04T17:39:09+03:00

В зависимости от ширины реки, ледяной диск может иметь диаметр до 100 метров. Фото: Тема Меркушев vk.com/meteokirov

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Любопытное, и очень редкое явление успел заснять житель Кировской области. Около деревни Дубровка, на реке Немде лед приобрел очертания ровного круга. Явление ученые так и называют - ледяной диск. Появляются они в той части реки, где течение максимально медленное, на изгибе русла. В этих местах лед начинает «кружиться» вокруг своей оси, стачивая края о другие льдины. В результате образуется идеально ровная окружность.

Чаще всего природное явление можно увидеть в скандинавских странах, Северной Америке, Англии, Германии, России. Этот круг, что заснял житель области уже не вращался, так как его плотно сковал другой лед.

- Ледяные круги встречаются очень редко, поэтому если увидите один из них - считайте, что вам очень сильно повезло, - пишет автор публикации в паблике ВК «Любительская метеорология в Кирове».

ИСТОЧНИК KP.RU