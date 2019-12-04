Кировский подрядчик очистил лестницы от наледи после жалобы губернатору

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-04T17:13:53+03:00

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В Кирове очистили от наледи и снега лестницы на улице Ленина, в районе пересечения улиц Розы Люксембург и Советской. Также у одной из них заменили отсутствующие перила. Подрядчик провел работы всего за одну ночь после жалобы губернатору Кировской области. Напомним, что второго декабря состоялась «прямая линия» с Игорем Васильевым, во время которой были высказаны многие жалобы, в том числе и эта.

Глава городской администрации Илья Шульгин поручил управлению дорожной и парковой инфраструктуры незамедлительно проверить состояние всех лестниц на улицах города. При этом он заметил, что подрядчиков неоднократно просили уделять внимание именно спускам и подъемам, однако далеко не все выполняют это требование.

ИСТОЧНИК KP.RU