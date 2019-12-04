В Кирове обманутые дольщики устроят пикет у администрации города

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-04T17:47:47+03:00

7 декабря, в 11.00 дольщики напомнят о своих правах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Дольщики города жалуются на незаконные действия застройщиков. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, 7 декабря у администрации Кирова состоится пикет. Жители считают, что их лишили механизма по защите и восстановлению своих прав на жилье.

- Региональный закон 41-ЗКО неэффективен и не исполняется министром строительства области, а цели нормативного акта не достигаются и причиняют ущерб конституционным правам и свободам граждан, - пишут инициаторы выступления в группе ВК «Обманутые дольщики г. Кирова!».

ИСТОЧНИК KP.RU