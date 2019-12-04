2019-12-04T16:36:04+03:00
Общество

Свалку в Кирове убрали только после вмешательства прокуратуры

На скопившийся мусор пожаловался кто-то неравнодушный
Анастасия РОМАНОВА
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Свалку убрали только после жалобы в прокуратуру.Свалку убрали только после жалобы в прокуратуру.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Несанкционированную свалку возле одного из домов уничтожили только после вмешательства прокуратуры. С жалобой на скопление мусора обратился один из горожан. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Органы местного самоуправления не принимали никаких мер, чтобы организовать сбор и вывоз мусора с территории. Такое бездействие посчитали нарушением закона «Об отходах производства и потребления». Кроме того, накапливающийся мусор вредит окружающей среде, природе и экологии.

После обращения кировчанина природоохранная прокуратура города провела проверку и потребовала у муниципалитета ликвидировать свалку. Требование было выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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