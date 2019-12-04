В Вятских Полянах пропала 14-летняя девочка
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и полиция просят жителей присоединиться к поискам Виктории Зеленовой. Последний раз девочку видели в Вятских Полянах 3 декабря около 17.30. С тех пор о ней ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы рыжеватые, глаза голубого цвета. Виктория была одета в серый шарф и черные куртку с капюшоном, спортивный костюм и кроссовки. При себе у девочки была сумка черного цвета. Также известно, что Виктория носит очки.
Любую информацию о подростке вы можете сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU