2019-12-04T16:08:54+03:00
Происшествия

Заведующая детсадом в Слободском выплатит штраф за травму ребенка

Трехлетняя девочка поранилась из-за халатности руководства учреждения
Анастасия РОМАНОВА
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Девочка пострадала из-за небрежности заведующей детсадом.Девочка пострадала из-за небрежности заведующей детсадом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Заведующую одного из детских садов в Слободском оштрафовали за халатность: одна из воспитанниц серьезно поранилась из-за небрежности руководства. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

В марте текущего года в Слободском трехлетняя девочка пострадала во время прогулки. На территории игровой площадки стояли теневые навесы, которыми запрещено было пользоваться — сооружения не соответствовали проектной документации. Заведующая детсадом должным образом не позаботилась о безопасности воспитанников и навесы оставили на территории, огородив лентами. В результате, схватившись за острый край одного из навесов, малышка поранила пальцы. Девочку увезли в больницу, где оказали ей необходимую помощь. Вред, причиненный ее здоровью, врачи оценили как средний.

В отношении заведующей возбудили уголовное дело. Женщина признала свою вину и выплатила семье девочки компенсацию. Следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и наказании в виде штрафа. Суд удовлетворил просьбу следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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