В Кирове откроется семь катков

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-04T14:31:47+03:00

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В декабре по всему городу откроется семь катков. По информации пресс-службы администрации Кирова, два из них зальют на Театралке, также ледовые площадки появятся на улице Спасской, рядом с манежем в Вересниках, возле дома № 15 по Северной набережной, на стадионе в Коминтерне по улице Павла Корчагина и в Нововятском парке ЛПК.

Напомним, распоряжение о создании катков сити-менеджер Кирова Илья Шульгин дал в прошлом году. Также он поручил продумать вопрос о музыкальном сопровождении во время массовых катаний. В управлении культуры пояснили: сейчас эта задача решается.

На территории каждого из катков планируется установить скамейки, биотуалеты, палатки для переодевания. Жители города смогут взять коньки напрокат, а также купить горячую выпечку, чай и кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU