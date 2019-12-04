2019-12-04T14:31:47+03:00
Общество

В Кирове откроется семь катков

На площадках планируется организовать музыкальное сопровождение
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Массовые катания пройдут во всех районах КироваМассовые катания пройдут во всех районах КироваФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В декабре по всему городу откроется семь катков. По информации пресс-службы администрации Кирова, два из них зальют на Театралке, также ледовые площадки появятся на улице Спасской, рядом с манежем в Вересниках, возле дома № 15 по Северной набережной, на стадионе в Коминтерне по улице Павла Корчагина и в Нововятском парке ЛПК.

Напомним, распоряжение о создании катков сити-менеджер Кирова Илья Шульгин дал в прошлом году. Также он поручил продумать вопрос о музыкальном сопровождении во время массовых катаний. В управлении культуры пояснили: сейчас эта задача решается.

На территории каждого из катков планируется установить скамейки, биотуалеты, палатки для переодевания. Жители города смогут взять коньки напрокат, а также купить горячую выпечку, чай и кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реке Немде образовался ледяной диск
Кировский подрядчик очистил лестницы от наледи после жалобы губернатору
В Кирове обманутые дольщики устроят пикет у администрации города
Свалку в Кирове убрали только после вмешательства прокуратуры
В Вятских Полянах пропала 14-летняя девочка
Заведующая детсадом в Слободском выплатит штраф за травму ребенка
Переломы и ушибы: кировчанин сядет на два года за избиение мужчины
Россети» предложили независимым владельцам зарядных станций присоединиться к цифровой экосистеме
Ученые ВятГУ предложили методику, направленную на совершенствование диагностики псевдотуберкулеза
Предприимчивые гости Кирова продавали массажные накидки по цене подержаного автомобиля
В Кирове более 400 объектов незаконно построены над магистральными теплосетями
«Внимание! Газы»: Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверило «на чистоту» автобусы
Театралку украсят к Новому году за 14 миллионов рублей
В Котельничском районе начал работу современный ФАП
Жители деревни в черте Кирова хотят, чтобы им вернули мост
В Кирове начали устанавливать новогодние елки
В Кирове на 20 улицах не убирали снег
Всероссийская акция ЕГЭ пройдет на площадке ВятГУ
В Кировской области 31 декабря сделали выходным
Кировчан приглашают на спектакль «Поздняя любовь»
«Жил в лесу и охотился»: в Кирове нашли должника-обманщика
Преуспевающие студенты ВГСХА получили именные стипендии от Россельхозбанка
«Вам предстоит решать острейшую проблему современности»