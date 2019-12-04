2019-12-04T14:26:59+03:00
Происшествия

Предприимчивые гости Кирова продавали массажные накидки по цене подержаного автомобиля

Мошенников уже задержали
Олег ЛЯЛИН
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Мошенники продавали накидки, рыночная стоимость которых в 12 раз меньше установленной суммы.Мошенники продавали накидки, рыночная стоимость которых в 12 раз меньше установленной суммы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Семеро иногородних дельцов с помощью обзвонов приглашали кировчан на мероприятия по демонстрации массажных накидок. Подвох заключался в том, что они предлагали свой товар по цене 189 тысяч за одну штуку. При том, что рыночная стоимость товара - 15 тысяч рублей. Горожан заманивали на эти встречи эффективными массажными качествами товара, будто бы исцеляющего от многих болезней. Все граждане, которые приобрели накидки, получали подарки - видеорегистраторы, ручные массажеры и беспроводные пылесосы. Тем, кто не мог позволить себе сразу приобрести товар, предлагали на месте оформить кредит. Для этого «предприниматели» пользовались дистанционной рассылкой заявок в банки, чтобы одобрить займы.

Почувствовав себя обманутыми, 14 жителей Кирова обратились в полицию, чтобы им помогли пресечь незаконную деятельность мошенников и вернуть деньги. После задержания у «бизнесменов» изъяли более 800 тысяч рублей, а также компьютеры, документы, те самые массажные накидки и подарки за их приобретение. Сейчас принимается решение по возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», устанавливаются личности всех потерпевших. «Бесценные» накидки отправлены на экспертизу, где специалисты проверят, насколько товар соответствует своему красочному описанию в презентациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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