2019-12-04T13:28:08+03:00
Общество

В Кирове более 400 объектов незаконно построены над магистральными теплосетями

Глава города и депутаты взяли ситуацию под особый контроль
Ольга Маковеева
Поделиться:
400 объектов Кирова построены без согласования с теплоснабжающими компаниями. Фото: duma.mo-kirov.ru400 объектов Кирова построены без согласования с теплоснабжающими компаниями. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Елена Ковалева и депутаты Гордумы совместно с представителями Кировской теплоснабжающей компании проверили объекты, которые построены над теплосетями. Поводом для проверки стали трагические события в Пензе. Там машина провалилась в образовавшуюся на парковке из-за разрыва теплотрассы промоину, погибли люди. Стоянка была несанкционированной, построенной без учета веса паркующихся автомобилей, тяжести которых плиты перекрытия не выдержали.

По словам директора АО «КТК» Дмитрия Яшина, в Кирове таких объектов насчитывается более 400. Это и парковки автомобилей, и детские и спортивные площадки, и нестационарные торговые объекты. Все они построены без согласования с теплоснабжающей организацией, то есть незаконно. Есть транзитные теплотрассы, которые проходят по подвальным помещениям, где сейчас находятся магазины, склады и даже частный детский сад, что совершенно недопустимо.

Глава города Елена Ковалева и депутаты побывали на нескольких объектах в юго-западной части Кирова. На встречах с жителями домов, рядом с которыми эти здания расположены, они объяснили, в чем опасность ситуации. Решений может быть два: демонтировать несанкционированные объекты или переносить их на другое место – подальше от санитарно-защитной зоны.

АО «КТК» как собственник тепловых сетей может обратиться в суд за решением о демонтаже или прекращении деятельности объекта. Однако глава города считает, что в первую очередь необходимо объяснить населению, почему может возникнуть угроза их жизни и здоровью.

- Людей нужно предупредить о том, что им может грозить, используя все возможности, - считает Елена Ковалева. – Необходимо поднимать эту тему на общественных советах, на координационном совете ТОС, на встречах с избирателями. Возможно, следует отдельно провести собрание с председателями домов, на территории которых есть потенциально опасные объекты. Нужно размещать информационные материалы, предупреждающие таблички, знаки, запрещающие эксплуатацию парковок и детских площадок.

Глава города предложила вынести вопрос на обсуждение постоянной комиссии Кировской городской Думы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности. Руководство АО «КТК» обещало представить список несанкционированных объектов. К подбору подходящих участков для переноса торговых павильонов, парковок, детских и спортивных площадок должны подключиться и территориальные управления.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Владимир Климентовский пообещал усилить работу по информированию кировчан. Такая практика уже была: в свое время во всех школах и детских садах размещали листовки с обозначением тепловых колодцев и границ опасных зон на территориях образовательных учреждений. Это дало положительный эффект.

- Наша задача – сработать на упреждение и не допустить несчастных случаев, - подчеркнула глава города, отметив, что депутаты продолжат контролировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове планируют убрать взносы за капремонт
На реке Немде образовался ледяной диск
Кировский подрядчик очистил лестницы от наледи после жалобы губернатору
В Кирове обманутые дольщики устроят пикет у администрации города
Свалку в Кирове убрали только после вмешательства прокуратуры
В Вятских Полянах пропала 14-летняя девочка
Заведующая детсадом в Слободском выплатит штраф за травму ребенка
Переломы и ушибы: кировчанин сядет на два года за избиение мужчины
В Кирове откроется семь катков
Россети» предложили независимым владельцам зарядных станций присоединиться к цифровой экосистеме
Ученые ВятГУ предложили методику, направленную на совершенствование диагностики псевдотуберкулеза
Предприимчивые гости Кирова продавали массажные накидки по цене подержаного автомобиля
«Внимание! Газы»: Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверило «на чистоту» автобусы
Театралку украсят к Новому году за 14 миллионов рублей
В Котельничском районе начал работу современный ФАП
Жители деревни в черте Кирова хотят, чтобы им вернули мост
В Кирове начали устанавливать новогодние елки
В Кирове на 20 улицах не убирали снег
Всероссийская акция ЕГЭ пройдет на площадке ВятГУ
В Кировской области 31 декабря сделали выходным
Кировчан приглашают на спектакль «Поздняя любовь»
«Жил в лесу и охотился»: в Кирове нашли должника-обманщика
Преуспевающие студенты ВГСХА получили именные стипендии от Россельхозбанка
«Вам предстоит решать острейшую проблему современности»