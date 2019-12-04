2019-12-04T13:05:02+03:00
Общество

«Внимание! Газы»: Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверило «на чистоту» автобусы

По результатам рейдов составлены «белые» и «черные» списки автотранспортных компаний
Олег ЛЯЛИН
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Слободской показал хороший результат: норму выхлопа превысил только один автобус. Фото: kirovreg.ruСлободской показал хороший результат: норму выхлопа превысил только один автобус. Фото: kirovreg.ru
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Эксперты Министерства охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Госавтоинспекции выяснили, какие автобусы региона выбрасывают в окружающую среду наибольшее количество загрязняющих веществ. Проверка коснулась трех крупных городов области - самого Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. Специалисты во время 29 выездов проверили 111 автобусов. Причем некоторые машины пришлось перепроверять не один раз.

Самым «экологичным» оказался Слободской. В городе зафиксировали только один автобус с превышением нормы выхлопа. А вот Киров разочаровал. 82 автобуса регионального центра продолжают загрязнять воздух в городе. В Кирово-Чепецке сложилась двоякая ситуация: половина транспорта все еще сильно загрязняет воздух, вторая половина соблюдает нормы выхлопа. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве охраны окружающей среды.

По данным всех замеров проверяющие составили два списка. В «белый» вошли такие транспортные компании, как АО «АТП», ООО «Союз Авто», ООО «Рейс Авто», ООО «Азимут». «Черный» список состоит из ООО ТЭП «ТрансавтоК», ООО «ВятавтоК», ООО «Камел авто», ООО «Развитие авто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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