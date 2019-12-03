В Котельничском районе начал работу современный ФАП

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-03T16:46:24+03:00

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Сейчас жители деревни Зайцевы и еще шести близлежащих населенных пунктов смогут на месте получить первичную медико-санитарную помощь. Помимо этого, 2 декабря они еще проверили свое здоровье в прибывших медицинских комплексах. В этот день новый фельдшерско-акушерский пункт также посетили первые лица региона.

– Этот ФАП соответствует духу времени не только с точки зрения оказания медицинской помощи, но и сточки зрения современных строительных материалов. Слова благодарности стоит сказать компании «Хольц Хаус», которая строит уже третий ФАП по такой технологии, – подчеркнул глава региона Игорь Васильев. – Это развитие частно-государственного партнерства, о чем мы говорили с президентом Владимиром Путиным в Калининграде. Мы открываем новые ФАПы, где применяются самые современные технологии, и это очень важно для региона.

В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимые для приема пациентов и работы персонала условия. Как отметил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, сейчас ФАП подключают к единой комплексной медицинской информационной системе, в которой работают все медучреждения региона.

– В следующем году мы планируем открыть в регионе не менее 12 новых ФАПов в рамках развития первичной медико-санитарной помощи. Мы должны сделать все, чтобы жители крупных городов и отдаленных населенных пунктов имели равные условия в получении качественной медицинской помощи, – подчеркнул первый зампред.

А генеральный директор компании «Хольц Хаус» Николай Юферев отметил, что они собираются строить в регионе не только ФАПы и амбулатории, но и другие объекты социальной направленности.

– В рамках развития деревянного домостроения нами подготовлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса, который мы планируем построить в городе Лузе к концу следующего года, – подчеркнул Николай Юферев. – Мы провели переговоры с Фондом развития моногородов, 50% средств они обещают нам профинансировать. Это будет масштабный проект.

Добавим, в зоне обслуживания нового ФАПа находятся семь населенных пунктов: деревни Зайцевы, Екименки, Косолаповы, Шумиленки, Ярушниковы, поселок Восток и станция Даровица. В них проживают 553 человека, в том числе 121 ребенок. В день открытия объекта на этих территориях также работали мультидисциплинарные бригады. Пожилых людей доставляли в сопровождении соцработников на специальной машине, которую Котельничская ЦРБ получила по нацпроекту «Демография». Сейчас люди старше 65 или с ограниченными возможностями могут добираться до медучреждения в комфортных условиях.

– В регион по проекту «Старшее поколение» поступило 34 машины. В настоящее время они активно используются в работе медицинских учреждений. На сегодняшний день совершено более 1000 выездов в сельскую местность, осмотрено порядка 11000 человек. Более 7000 пациентов старшей возрастной группы были доставлены в медучреждения для прохождения медосмотров, – сообщил министр здравоохранения Андрей Черняев.

ИСТОЧНИК KP.RU