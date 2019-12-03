Жители деревни в черте Кирова хотят, чтобы им вернули мост

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-03T16:41:57+03:00

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Жильцы дома по ул. Ключевой пожаловались на протекающую крышу и неисправную канализацию. А также на УК Ленинского района, которая никаких мер не предпринимает. Граждане хотят, чтобы их дом из бруса, которому уже более 40 лет, признали аварийным.

Специалист департамента городского хозяйства пояснил, что решение о ремонте канализации и источниках его финансирования может принять только общее собрание собственников. Они также могут ходатайствовать о переносе сроков капитального ремонта крыши, фасада и фундамента с 2027-2029 гг. на ближайшее время.

- С протоколом решения администрация города обратится в Фонд капремонта. Бывают ситуации, когда за счет плановой экономии удается его приблизить, - пояснила глава города Кирова Елена Ковалева. - Что касается признания дома аварийным, то заказать проведение независимой экспертизы могут только собственники жилья. Если дом будет признан не пригодным для проживания, можно обратиться в суд и получить возможность переселиться в другое жилье.

Жители д. Лянгасы обеспокоены отсутствием моста через р. Чахловицу на выезде из деревни. Временная конструкция, на сооружение которой в 2016 году сами граждане собрали средства, оказалась ненадежной и вышла из строя.

Ситуация осложняется тем, что мост не значится в реестре муниципальной собственности, а значит, его ремонт за счет городского бюджета будет признан нецелевыми расходами.

Елена Ковалева подчеркнула, что к любому населенному пункту в составе Кирова должен быть круглогодичный подход и подъезд. Она поручила специалистам департамента городского хозяйства выехать на место, чтобы определить, как можно решить вопрос в этом случае. И определиться с источником финансирования проекта.

Жительница дома по ул. Комсомольской поинтересовалась, когда начнется расселение их аварийного дома, и можно ли получить денежную компенсацию за квартиру.

- Вы получите не более 200 тыс. рублей компенсации, так как кадастровая стоимость вашего аварийного дома минимальна, - объяснила глава города. - Лучше воспользоваться возможностью улучшить свои жилищные условия. Как человек пожилой, вы можете также написать заявление о предоставлении вам комнаты в специализированном жилом фонде – в одном из Домов ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU