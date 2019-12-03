В Кирове начали устанавливать новогодние елки
Зеленые красавицы появились в трех точках города
Главная елка Октябрьского районаФото: Елизавета Захарова
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2 декабря в парке Победы установили главную елку Октябрьского района. В течение недели ее украсят гирляндами.
На площадке перед филармонией также появился символ Нового года. Гирлянды на ней зажгутся уже в ближайшее время. Еще одна елка уже установлена в Нововятске, у ДК «Россия»
Также, Октябрьское управление сообщило о празднике, посвященному открытию главной елки района. Он состоится 14 декабря в 12.00. На мероприятии детей и взрослых будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой и другие новогодние персонажи.
ИСТОЧНИК KP.RU