Кировчан приглашают на спектакль «Поздняя любовь»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-03T14:59:18+03:00

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Кто-то удачно заметил, что, едва выйдя из под пера, произведения Островского были обречены стать классикой на все времена. Возможно, дело здесь в самом укладе нашего бытия, который вопреки внешним бурям и потрясению социальных основ, в сути своей остается неизменным, возможно в том, что характеры героев Островского ярки и одновременно обобщены ровно настолько, что являют собой ту самую «квинтэссенцию русской жизни». Да и те ситуации, в которых по воле автора оказываются персонажи пьес, одновременно и злободневные, и совершенно вневременные.

Даже трагедия Катерины (той самой, которая «луч света в темном царстве», известный нам еще со времен школьной скамьи) без особого напряжения фантазии встраивается в современные для нас реалии. Любовный треугольник, тяжелые семейные отношения, приводящие героиню к трагедии — согласитесь, чем это не сквозной сюжет «эпохи соцсетей и гаджетов», который мы в разных вариациях то и дело наблюдаем в наших новостных лентах? Меняются времена, но люди и ситуации их «житейских пьес» склонны меняться гораздо медленнее. Ведь, как говорил герой другого русского классика — люди «любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их». Как бы то ни было, но пьесы Островского ставили на сценах столичных и провинциальных театров начиная с конца XIX века, продолжают ставить их и сейчас. Сюжетов великого русского драматурга хватит не только на наш XXI век.

«Поздняя любовь» - история о беззаветной любви и жертвах, которые приносятся на ее алтарь, о страсти к деньгам, о дельцах, которые во все времена и при любом социальном строе будут проворачивать свои хитроумные комбинации в целях наживы, о преступлении, которое могло бы совершиться, если бы на его пути не встало чистое, хотя и запоздалое чувство. Спектакль «Поздняя любовь» по пьесе Островского будет представлен 4 декабря в кировском Драматическом театре.

Где: Кировский областной драматический театр

Когда: 4 декабря, 18.00

Стоимость билета: 250-400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU