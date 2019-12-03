Новый экологический проект стартует в Кировской области

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-03T14:04:51+03:00

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Организаторы проекта - региональное отделение «Юнармии», компания «Дары Вятки» и Фонд содействия «Ступени роста». Участниками программы «Юнармия. Экология» смогут стать школьники и студенты. Для этого им надо зарегистрироваться на сайте «ПАТРИОТ43.РФ», а после в их образовательных учреждениях пройдут экологические акции.

– За проделанную работу организации получают баллы, которые они могут обменять на ценности, например, на канцтовары или спортивный инвентарь,– рассказал Алексей Долматов, директор регионального центра патриотического воспитания. - Каждый сданный килограмм бумаги оценивается в 5 баллов. Все результаты будем фиксировать в личной карточке организации-участника, которая доступна для просмотра любому посетителю сайта.

На сегодняшний день в сборе и утилизации макулатуры приняли участие шесть образовательных организаций региона. При этом лидером по количеству сданной бумаги стала средняя школа поселка Оричи, ученики которой передали представителям Фонда «Ступени роста» 1376 кг макулатуры.

Значимость проекта оценила и министр образования Кировской области Ольга Рысева:

- Участие в этом проекте можно считать одной из форм воспитательной работы с подростками. Нам необходимо сформировать у ребят бережное и ответственное отношение к окружающему миру, природе, к тому городу или поселку, в котором живешь. Всю собранную в ходе акции бумагу мы отправим на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU