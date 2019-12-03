2019-12-03T12:59:56+03:00
Дом. Семья

В Кирове заметили гуляющую по городу лису

Жители опасаются, что животное может быть бешеным
Юлия Ситникова
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Если вы увидели дикое животное в городе, лучше к нему не подходить и ни в коем случае не трогать его руками.Если вы увидели дикое животное в городе, лучше к нему не подходить и ни в коем случае не трогать его руками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря житель Кирова увидел лису на городской улице. Животное тоже заметило его, но не убежало.

Снимок лисы он выложил в группу «Злой Кировчанин», где пользователи сразу принялись обсуждать фото. Большинство из них выразили свои опасения о том, что животное может быть больно бешенством. Однако нашлись и те, кто пожалел лису, которая могла забрести в город из-за голода.

ВАЖНО

Если вы увидели дикое животное в городе, лучше к нему не подходить и ни в коем случае не трогать его руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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