В Кирове заметили гуляющую по городу лису

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-03T12:59:56+03:00

Если вы увидели дикое животное в городе, лучше к нему не подходить и ни в коем случае не трогать его руками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ночь с 30 ноября на 1 декабря житель Кирова увидел лису на городской улице. Животное тоже заметило его, но не убежало.

Снимок лисы он выложил в группу «Злой Кировчанин», где пользователи сразу принялись обсуждать фото. Большинство из них выразили свои опасения о том, что животное может быть больно бешенством. Однако нашлись и те, кто пожалел лису, которая могла забрести в город из-за голода.

ВАЖНО

Если вы увидели дикое животное в городе, лучше к нему не подходить и ни в коем случае не трогать его руками.

ИСТОЧНИК KP.RU