Проблемы людей с инвалидностью необходимо решать сообща

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-03T12:41:04+03:00

Только совместными усилиями общества и государства можно найти способы решения проблемы трудоустройства молодых людей с инвалидностью. Фото: ВятГУ.

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Только совместными усилиями общества и государства можно найти способы решения проблемы трудоустройства молодых людей с инвалидностью. К такому выводу пришли участники круглого стола, проведенного Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВятГУ совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы 29 ноября в столице Башкортостана.

На круглый стол «Общественно-государственное партнерство в организации трудоустройства выпускников с инвалидностью» в Уфе собрались представители вузов, органов исполнительной власти, общественности, работодателей, а также студенты и выпускники с инвалидностью.

В процессе дискуссии обсудили вопросы трудоустройства людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ в Республике Башкортостан. Поговорили о том, как помочь инвалидам в их трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, как организовать сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

Результатом работы дискуссионной площадки стало принятие резолюции.

ИСТОЧНИК KP.RU