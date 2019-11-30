В Кирово-Чепецке задержали вора, пытавшегося обчистить магазин

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-30T17:36:11+03:00

Мужчина прятался под кассой в торговом зале, пока его не обнаружили

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В Кирово-Чепецке задержали вора, забравшегося в магазин. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

28 ноября в три часа ночи в одном из магазинов на улице Ленина в Кирово-Чепецке сработала сигнализация. К магазину прибыла группа задержания, к которой чуть позже присоединился экипаж росгвардейцев для содействия. На месте оказалось, что у двери запасного выхода разбито стекло.

Осмотрев магазин, сотрудники Росгвардии разыскали нарушителя. Незадачливый вор почему-то не сбежал, а спрятался в торговом зале под кассой с наворованными продуктами в руках. Их, конечно, забрали, а самого задержанного, 29-летнего мужчину, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU