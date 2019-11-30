2019-11-30T17:36:11+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке задержали вора, пытавшегося обчистить магазин

Мужчина прятался под кассой в торговом зале, пока его не обнаружили
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Злоумышленник пытался своровать продукты из магазина. Фото: 43.rosgvard.ruЗлоумышленник пытался своровать продукты из магазина. Фото: 43.rosgvard.ru
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецке задержали вора, забравшегося в магазин. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

28 ноября в три часа ночи в одном из магазинов на улице Ленина в Кирово-Чепецке сработала сигнализация. К магазину прибыла группа задержания, к которой чуть позже присоединился экипаж росгвардейцев для содействия. На месте оказалось, что у двери запасного выхода разбито стекло.

Осмотрев магазин, сотрудники Росгвардии разыскали нарушителя. Незадачливый вор почему-то не сбежал, а спрятался в торговом зале под кассой с наворованными продуктами в руках. Их, конечно, забрали, а самого задержанного, 29-летнего мужчину, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимира Быкова отправили под домашний арест
В Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на опьянение
В Кирове у нерадивых родителей забрали 13 детей
Киров на два дня останется без света
В Кирове 800 детей получат места в детском саду
В Котельниче трое избили и ограбили прохожего
В Кирове пройдет региональный форум «Губернское качество»
Неформальная занятость в лесозаготовке снизилась на 40%
Семь кировчан получили гранты на сумму 2 миллиона рублей
Жители города смогут сдать отсортированный мусор
Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов
Улучшение дорожной инфраструктуры снижает количество ДТП
В Кирове выбрали лучшие благоустроенные территории
Кировчанам расскажут о трендах Вконтакте и Instagram 2020
В Кирове пропал 35-летний мужчина
Предложили поучаствовать в «акции банка»: жительницу Оричевского района обманули дистанционные мошенники
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили пилотный образовательный проект для студентов по основам цифровой трансформации
Погода на 30 ноября и 1 декабря: на выходных в Кирове выпадет снег
Правительство области арендует авто для депутатов Госдумы
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проводят для школьников уроки электробезопасности
Кировские дорожники проигрывают в борьбе со льдом
Владимир Быков подозревается в получении взятки
Кировчан приглашают на комедию о любви
В Кирове обновят стадион «Родина»
В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу
Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом