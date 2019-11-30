В Кирове у нерадивых родителей забрали 13 детей
Управление опеки и попечительства подвело итоги работы за девять месяцев. В Кирове 104 родителя ограничены в родительских правах либо лишены их. Кроме того, у девяти из них пришлось и вовсе забрать детей - органы опеки изъяли 13 детей у нерадивых родителей.
Как сообщают в управлении, во всех случаях к родителям эти меры применили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. К примеру, в некоторых семьях у детей не было еды и даже одежды, и они жили в антисанитарных условиях.
Родителей лишили родительских прав, а их детей передали в госучреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожают. Органы опеки уже передают детей в замещающие семьи.
Стоит отметить, что в Кирове такие меры принимаются крайне редко — только в случае угрозы жизни и здоровью ребенка: отсутствие еды, одежды и безопасных условий для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU