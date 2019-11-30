Киров на два дня останется без света

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-30T13:25:58+03:00

По всему Кирову в течение двух дней пройдет отключение света. Фото: Алексей ФОКИН

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1 и 2 декабря в Кирове пройдет плановое отключение света. График отключения опубликовало АО «Горэлектросеть». 1 декабря с 08.00 до 17.00 пропадет свет в домах на улице Подгорной и в начале Октябрьского проспекта. На следующий же день отключение планируется во всех районах города. Срок отсутствия электричества в домах варьируется от 3 до 12 часов в зависимости от района.

Ознакомиться с графиком можно на фотографиях ниже.

Первого декабря отключат отдаленные районы. Фото: geskirov.ru

Второго декабря начнется отключение по всему городу. Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU