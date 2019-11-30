Киров на два дня останется без света
1 и 2 декабря в Кирове пройдет плановое отключение света. График отключения опубликовало АО «Горэлектросеть». 1 декабря с 08.00 до 17.00 пропадет свет в домах на улице Подгорной и в начале Октябрьского проспекта. На следующий же день отключение планируется во всех районах города. Срок отсутствия электричества в домах варьируется от 3 до 12 часов в зависимости от района.
Ознакомиться с графиком можно на фотографиях ниже.
Первого декабря отключат отдаленные районы. Фото: geskirov.ru
Второго декабря начнется отключение по всему городу. Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU