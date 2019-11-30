2019-11-30T12:00:23+03:00
Общество

В Кирове 800 детей получат места в детском саду

Пять новых детсадов откроются в 2020 году
Александр МАКАРОВ
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В детсады выдадут 800 путевок. Фото: admkirov.ruВ детсады выдадут 800 путевок. Фото: admkirov.ru
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С конца декабря 2019 по март 2020 в Кирове появится пять новых детских садов. Как сообщает департамент образования, уже в декабре начнется выдача путевок, и в это же время первый детсад откроет свои двери для малышей.

- Как только откроются все пять детсадов, трехлетним детям выдадут почти 800 путевок. При этом очередь сократится с 2000 до 1148 человек. Еще 492 места получат малыши-ясельники, – отметили в департаменте образования.

Также в администрации подчеркнули, что все дети, которые останутся в очереди на начало 2020 года, получат путевки в детсады к осени. Отметим, что эти данные приводятся без учета новых жителей нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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