В Котельниче трое избили и ограбили прохожего

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-30T11:12:16+03:00

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В Котельниче задержали трех злоумышленников, напавших на мужчину и ограбивших его. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

27 ноября около 23 часов из полиции поступило сообщение: у магазина на улице Советской трое неизвестных напали на мужчину. Избив его, они забрали у прохожего мобильный телефон, паспорт и банковские карты. Полиция передала сотрудникам Росгвардии приметы грабителей.

Росгвардейцы начали поиск злоумышленников, и вскоре разыскали подходящих по приметам мужчин. При виде сотрудников правопорядка злоумышленники попытались скрыться, причем один из мужчин хотел было выкинуть чужой телефон, но их задержали. Подозреваемых, 44-летнего, 26-летнего и 25-летнего жителей Котельнича, передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU