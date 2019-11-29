2019-11-29T21:16:13+03:00
Общество

В Кирове пройдет региональный форум «Губернское качество»

На выставке-ярмарке можно будет купить товары местных производителей
Ольга Маковеева
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Выставка-ярмарка товаров местных производителей будет организована на площадке торгово-развлекательного центра «Время простора». Фото: kirovreg.ruВыставка-ярмарка товаров местных производителей будет организована на площадке торгово-развлекательного центра «Время простора». Фото: kirovreg.ru
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6-7 декабря в Кирове пройдет региональный форум «Губернское качество». Он организован минэкономразвития региона, Кировским фондом поддержки предпринимательства и Кировским ЦСМ.

- Форум «Губернское качество» направлен на содействие продвижению высококачественной продукции производителей Кировской области, а также формирование у населения потребительского патриотизма и привлечение внимания потребителей к местной продукции, в том числе к продукции лауреатов или дипломантов конкурса, – сказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

В рамках форума в деловой зоне Центра «Мой бизнес» производители Кировской области и представители торговых сетей смогут провести переговоры. Для предпринимателей пройдет мастер-класс по теме продвижения продукции и увеличения продаж.

Выставка-ярмарка товаров местных производителей будет организована на площадке торгово-развлекательного центра «Время простора». Здесь также пройдет конкурс детских рисунков «Что такое качество – глазами детей», мастер-классы для детей, а также церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году.

- Проведение форума неслучайно приурочено к Дню Кировской области, – отметила Наталья Кряжева. – Мы хотим придать форуму патриотический характер, показать, что вятские продукты не зря славятся своим высоким качеством и вкусовыми свойствами на всю страну и по праву входят в число лучших товаров России. Общий девиз форума – «Накрой новогодний стол вятскими продуктами!».

- Для субъектов малого и среднего предпринимательства участие в форуме – это дополнительная возможность расширить рынки сбыта своей продукции и продемонстрировать её высокий уровень качества, – прокомментировал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Напомним, что поддержка местных товаропроизводителей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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