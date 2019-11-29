Семь кировчан получили гранты на сумму 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:14 2019-11-29T19:14:53+03:00

Кировчане представляли свои проекты в сферах здравоохранения, трудоустройства, добровольчества, профориентации школьников и по другим направлениям. Фото: pixabay.com

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Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в этом мероприятии с платформы «Россия – страна возможностей». Губернатор региона Игорь Васильев порадовался за ребят, отметив, что победить было достаточно трудно.

И правда, в 2019 году на конкурс было подано 24 239 заявок со всей страны, лишь 3175 из которых были признаны победителями. Кировчане представляли свои проекты в сферах здравоохранения, трудоустройства, добровольчества, профориентации школьников и по другим направлениям.

Например, Максим Бортников выиграл грант на сумму 200 тысяч рублей. Его труд назывался «Проект по трудоустройству выпускников детских домов «Формация». Проект заключался в создании центра содействия трудоустройству выпускников организаций для детей-сирот в Кировской области.

- Мы обучаем ребят по трем направлениям предпрофессиональной подготовки - бариста, instagram-маркетолог и гид-переводчик, - объяснил Максим, - а также оказываем помощь в трудоустройстве: составляем и адаптируем резюме под корпоративную идеологию работодателя, проводим тренинги для участников проекта и исследуем рынок труда.

Грант достался также Екатерине Калининой с проектом «Завтра – это ты». Она получила 600 тысяч рублей. Девушка охотно прокомментировала свой успех:

- Наш проект реализуется уже шестой раз. Каждый год мы пытаемся трансформировать и усовершенствовать его содержание. Реализация проекта в 2018 году показала, что проведение живых встреч с носителями профессии помогает продвинуться в выборе специальности. Он создан, чтобы помочь старшеклассникам Кировской области сделать осознанный выбор профессии и обучить педагогов основам профориентационной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU