Улучшение дорожной инфраструктуры снижает количество ДТП

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-29T18:04:16+03:00

В этом году количество аварий снизилось на 2,6 %

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В правительстве области прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники собрания обсудили аварийную обстановку на дорогах области. Также они рассмотрели вопросы как ликвидировать аварийные участки и благоустроить пешеходные переходы.

Как рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по региону Александр Власов, на 27 ноября в Кировской области зарегистрировано 1533 дорожно-транспортных происшествия. По сравнению с прошлым годом количество аварий снизилось на 2,6 %.

Директор Дорожного комитета области Олег Цаава объяснил, благодаря чему это произошло. Так, в местах концентрации ДТП наносится разметка желтого цвета. Одновременно в области установка дорожных знаков, барьерных, пешеходных ограждений и бордюров. На данный момент работа сделана на трассах «Киров – Стрижи – Оричи», «Вятка» и «Кострома – Шарья – Киров – Пермь».

До конца года на региональных дорогах планируют установить более 2000 новых дорожных знаков, выполнить работы по восстановлению 32 автобусных остановок. Особое место в реализации проекта занимает капитальный ремонт автодорог общей протяженностью 156 км и десяти мостов.

- Необходимо уделить особое внимание тем участкам дорог, где наиболее часто случаются ДТП, - подвел итоги совещания председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - На следующем заседании, которое состоится в декабре, обсудим комплекс мер, направленный на снижение аварийности на этих участках.

Напомним, что заседание проходило в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он был разработан для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на период до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU