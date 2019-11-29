В Кирове выбрали лучшие благоустроенные территории

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-29T18:09:46+03:00

Эти проекты направят на конкурс в Минстрой России

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Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- К 27 ноября работы завершены на 269 объектах из 272. На данный момент на средства экономии заключают договоры о проведении работ, которые не носят сезонный характер, - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ области Николай Мальков.

Члены комиссии выбрали лучшие практики благоустройства, реализованные в Кировской области в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Согласно федеральным нормам, регионы, получающие субсидию на поддержку формирования современной городской среды, ежегодно направляют на конкурс в Минстрой России лучшие практики по благоустройству общественных территорий, реализованные в текущем году. В этом году заявки принимаются до 1 декабря, - пояснил Николай Мальков.

В этом году для подачи заявок на конкурс были выбраны набережная по ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе города Кирова, мемориал «Вечный огонь» на Вятской набережной в Кирово-Чепецке и сквер по ул. Гагарина в поселке Мирном Оричевского района.

Так, набережная в Нововятском районе полностью отреставрирована. К Новому году планируется установить архитектурные формы и световое оформление. К концу декабря здесь также установят видеонаблюдение.

В Мирном благоустроен небольшой сквер. А в Кирово-Чепецке благоустроили мемориальную часть набережной. Здесь установили новые гранитные плиты и уложили новые пешеходные дорожки.

Члены межведомственной комиссии поддержали эти проекты. В ближайшие дни они будут направлены на конкурс в Минстрой России

ИСТОЧНИК KP.RU