В Кирове пропал 35 летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-29T17:10:26+03:00

Его нет дома больше недели

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и полиция просят помочь с поиском пропавшего без вести Овчинникова Алексея Александровича. С 21 ноября о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: темно-русые волосы, рост 170 см, худощавое телосложение. Алексей был одет в кожаную куртку, синие джинсы или светло-серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Любую информацию о пропавшем ждут по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU