В Кирове пропал 35 летний мужчина
Его нет дома больше недели
Мужчина пропал 21 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и полиция просят помочь с поиском пропавшего без вести Овчинникова Алексея Александровича. С 21 ноября о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы мужчины: темно-русые волосы, рост 170 см, худощавое телосложение. Алексей был одет в кожаную куртку, синие джинсы или светло-серые спортивные штаны, черные кроссовки.
Любую информацию о пропавшем ждут по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU